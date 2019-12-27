تأمين الكنائس ورفع السيارات المتهالكة.. 6 إجراءات من "القاهرة" للكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أنهت محافظة القاهرة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية في مختلف الأحياء بمناطقها الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية). ويرصد "الخليج 365"، تفاصيل استعدادت العاصمة لاحتفالات الكريسماس في النقاط التالية: - تكثيف حملات النظافة والإشغالات في محيط الكنائس.

- رفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

- رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والتركيز على أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة.

- التأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

- التنسيق مع مأموري أقسام الشرطة لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية.

- التنسيق مع رجال المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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