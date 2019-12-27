"الثقافة" تحتفي بمرور 60 عامًا على إنشاء فرقة رضا: "رفعت اسم مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء الخميس، احتفالية بمرور ستون عاما على إنشاء فرقة رضا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة: "كانت فرقة رضا منذ إنشائها وحتى الآن، إضافة كبيرة للقوى الناعمة المصرية".

وأضافت عبدالدايم: "إننا نكرم اليوم، مؤسسوا الفرقة الذين رفعوا اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، كما ندعم الفرقة بكل الإمكانيات المتاحة لاستمرار دورها في الحياة الفنية والثقافية".

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وتابعت: "الذاكرة المصرية مليئة بالمبدعين الذين أثروا حقول الإبداع المختلفة، وعلى رأسهم الفنان القدير محمود رضا الذي كان له ولشقيقه الفضل في تأسيس هذه الفرقة التي نحتفي اليوم بمرور ٦٠ عاما على إنشائها، باعتبارها الأقدم في المنطقة العربية".

تضمنت الاحتفالية، عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة "فرقة رضا"، وجولاتها داخل الوطن وخارجه، بجانب تكريم مؤسسي الفرقة الفنان محمود رضا، واسم الراحل الفنان على رضا، وفريدة فهمي، واسم الموسيقار الراحل على إسماعيل، واسم مصمم الاستعراضات الراحل حسن عفيفي.

وكذلك تم تكريم نبيل مبروك من الجيل الأول للعارضين، واسم الممثل والعارض ومصمم الاستعراضات الراحل حسن السبكي، واسم العارض ومصمم الاستعراضات الراحل حمادة حسام الدين، والجداوي رمضان، أحد فناني الجيل الثاني للفرقة ومديرها الأسبق، كما سيتم تكريم اسم العارضة نيفين رامز، والفنانة هناء الشوربجي، والفنانة لطيفة توفيق لحام، والفنانة ليلى عبد الغني، والمطرب محمد رءوف.

كما قدمت الفرقة خلال الاحتفالية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التي اشتهرت بها، منها "رنة الخلخال"، "العرقسوس"، "يا وردة يا بلدي"، "الحجالة"، "العصايا"، بجانب فاصل موسيقي من أعمال على إسماعيل.