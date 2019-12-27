وكالة روسية تنصح المسافرين بتغيير جواز سفرهم في الشتاء

ذكرت وكالة سبوتنك الروسية ان فتاة من بلاروسيا لم تتمكن من السفر لمصر بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها.

واضافت انه تم اكتشاف بالفعل في المطار أن الوثيقة انتهت صلاحيتها قبل تسعة أشهر.

لم تتمكن الفتاة من السفر في إجازة من مينسك إلى مصر بسبب جواز سفر منتهي الصلاحية ، أخبرت لجنة حدود الدولة عن هذه القضية.

ونصحت الوكالة المسافرين بتغيير جواز سفرك في فصل الشتاء ، بينما الهدوء وعدم الازدحام.

وتابعت الوكالة ان الفتاة لم تتمكن الفتاة من الطيران في إجازة إلى البحر الأحمر في مطار مينسك الوطني في 24 ديسمبر. أثناء تسجيل المسافرين على متن الرحلة إلى شرم الشيخ ، تبين أن البيلاروسي البالغ

من العمر 24 عامًا كان يحمل جواز سفر غير صالح.قدمت الفتاة الوثيقة أثناء مرورها على مراقبة الحدود ، وقد لاحظ الموظفون أن الوثيقة انتهت صلاحيتها قبل 9 أشهر. قبل الرحلة ، لم تتحقق الفتاة من جواز سفرها ، لذلك كانت في وضع غير مريح.وأكدت الوكالة مرة أخرى أنه قبل السفر إلى الخارج، عليك التحقق من توفر جواز السفر وصلاحيته. فهذا سيجنبك المفاجآت عند المرور عبر مراقبة الحدود.