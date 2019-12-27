التعاون الإسلامي تشيد بالقضاء السعودي

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين «إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحا من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي، وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية، إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، مما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية وفقا لما توفر من أدلة وقرائن، وليس وفقا لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي».
وأكدت المنظمة على مبادئها الثابتة التي تؤكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وذلك بحسب البند الثالث في المادة الأولى لميثاق المنظمة.
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