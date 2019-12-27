عمران خان يلتقي فيصل بن فرحان

ونقل وزير الخارجية -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الوزراء الباكستاني.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع المملكة بجمهورية باكستان، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى في وقت سابق وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، وبحثا قطاعا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.
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