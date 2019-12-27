6.3 ملايين ريال لاتفاقية مركز الإغاثة مع منظمة الهجرة الدولية

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتكامل التغذية في منطقتي جوبا السفلى وجدو بالصومال، بقيمة إجمالية تبلغ 1.682 مليون دولار أميركي، يستفيد منها 234,310 أفراد. وقع الاتفاقية، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة.

دمج

أوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أن المشروع يهدف لدمج البرامج العلاجية للمرضى والمراجعين في 8 عيادات للرعاية الصحية الأولية القائمة بالفعل، مع التركيز على مناطق جدو وجوبا السفلى، والحفاظ على خدمات التغذية وتعزيزها في عيادتين متكاملتين للرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية، وإحالة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى العيادات العلاجية الخارجية.

وأضاف «يوفر المشروع التدريب والإرشاد لـ100 من موظفي الصحة والتغذية السريريين وهم على رأس العمل في جميع المراكز الـ10 المتكاملة للرعاية الصحية الأولية ومراكز العيادات الخارجية، وشراء السلع التغذوية وتوريدها للمراكز العلاجية المستهدفة، والتنسيق وتعزيز المشاركة في مجموعات التغذية والصحة على المستويين الوطني والإقليمي.

اليمن

وزع المركز أدوات مدرسية في محافظة حجة شملت 400 مقعد وطاولة دعما للعملية التعليمية في المديريات المحررة.

أوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، أن أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة التحقوا بمدارسهم هذا العام أغلبهم يدرسون في الخيام وتحت الأشجار.

وسلّم المركز، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في مديرية رماه بمحافظة حضرموت أدوية ومستلزمات طبية.

مسام

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تمكّن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع للمركز خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، من انتزاع 12 لغما مضادا للأفراد و397 لغما مضادا للدبابات وعبوتين ناسفتين و914 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,325 لغما متنوعا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 118,541 لغما.

الأردن

واصل المركز توزيع السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق بالأردن، حيث بلغ عدد السلال الموزعة خلال المحطة السادسة 813 سلة غذائية تزن 24 طنا استفاد منها 4,827 فردا. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية على الأشقاء اللاجئين في الأردن.

السودان

أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 18 عملية جراحية، منها عمليتان لجراحة القلب المفتوح و16 عملية قسطرة قلب بالخرطوم، في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للبالغين في السودان، ليصل إجمالي الجراحات المنفذة منذ بدء الحملة 91 عملية.

بنجلاديش

أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز في محافظة غيبدة بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين السادس والسابع من الحملة 65 عملية جراحية، منها 5 للرجال و60 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 717 جراحة.