السعودية وباكستان تبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات

إسلام أباد (وكالات)

استعرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة وباكستان، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الوزير السعودي، الذي وصل إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية، التقى في وقت سابق مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، حيث بحثا موضوعات عديدة متعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: «تعد الزيارات رفيعة المستوى المتكررة سمة أساسية من سمات العلاقة بين باكستان والسعودية، وتعمل على زيادة تعميق وتوسيع التعاون المتبادل.. يلتزم البلدان بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات».

ونقلت صحيفة «عرب نيوز» عن ذو الفقار بخاري، مساعد رئيس الوزراء للباكستانيين المغتربين، الأربعاء، أن زيارة وزير الخارجية السعودي تمثل «تطوراً إيجابياً للغاية»، وأن العلاقات بين البلدين «أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي»، وفي فبراير من هذا العام، بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جولته في جنوب آسيا، باستثمار يزيد على 20 مليار دولار في باكستان.