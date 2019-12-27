رياح وأمطار وثلوج على بيروت

بيروت (وكالات)

يشهد لبنان منخفضاً جوياً مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، حيث اجتاحت العاصمة بيروت وعدداً من المحافظات سيول، أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

وفاضت الطرقات الرئيسة في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، وهو ما أدى إلى زحمة سير خانقة عند المدخل الجنوبي لبيروت في كل من خلدة وطريق المطار، وعند المدخل الشمالي في الضبية.

وأدت الأمطار الغزيرة في منطقة عين المريسة البحرية في بيروت، إلى ارتفاع أمواج البحر واقتلاع السور البحري الحديدي، كما أدى الموج إلى إغراق البيوت في منطقة السان سيمون، وناشد السكان الحكومة للتحرك من أجل إنقاذهم، بعدما دخلت مياه الأمطار إلى منازلهم.

وشهدت منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت سيولاً جارفة، حيث غرقت الطرقات بمياه الأمطار التي دخلت إلى المنازل.

وخلال اشتداد العاصفة، التي أطلق عليها اسم «لولو» انهار، مساء أمس الأول، جزء من جدار مقبرة تاريخية في منطقة السوديكو في بيروت، وسقطت معه أضرحة كاملة.

وتسببت غزارة الأمطار في انهيارات صخرية وترابية، أُغلق على إثرها عدد من الطرق في شمال وجنوب لبنان بشكل جزئي.

وتوقفت حركة صيد الأسماك والملاحة، في كل من موانئ صور وصيدا جنوبي البلاد، وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من ضفاف الأنهار وأماكن تجمع المياه والسواقي، تخوفاً من السيول.