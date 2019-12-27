«فانفون» يخلف 16 ضحية وخسائر فادحة بالفلبين

مانيلا (وكالات)

أعلنت السلطات الفلبينية، أمس، أن إعصار «فانفون» ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة، وسط البلاد في يوم عيد الميلاد، ما تسبب بمصرع 16 شخصاً على الأقل.

ووصلت سرعة الرياح، إلى 195 كيلومتراً في الساعة، فمزقت أسقف المنازل، واقتلعت أعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفلبين.

ومع استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية، في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات أمس، تقييم الأضرار الناتجة عن الإعصار على الفور.

لكن سلطات وكالة مكافحة الكوارث، أكدت مقتل 16 شخصاً على الأقل، في قرى وبلدات منطقة فيساياس وسط البلاد.

وضرب فانفون أيضاً مناطق بوراكاي وكورون، ومناطق أخرى تشتهر برمال شواطئها البيضاء، التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم.

هذا وأصيب مطار كاليبو، الذي يخدم بوراكاي، بأضرار كبيرة، وفقاً لسائح كوري جنوبي علق هناك، وقال عبر تطبيق المحادثة في إنستغرام: «الطرقات لا تزال مقفلة، لكن تم بذل جهود لإزالة الحطام، الأمر سيئ للغاية».

وأضاف: «يبدو كل شيء على بعد 100 متر من المطار مدمراً، هناك الكثير من الأشخاص المحبطين في المطار بسبب إلغاء الرحلات الجوية».

وتابع: «سيارات الأجرة تعمل، ولكن الرياح قوية ولا تزال تمطر، لذا لا أحد يرغب بمغادرة المطار، بما فيهم أنا».