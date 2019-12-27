«التحالف» يحيل نتائج «عمليات استهداف» في صعدة لفريق تقييم الحوادث

الرياض (وكالات) صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر، باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي قوله: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات، 24 ديسمبر الجاري، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف، أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية، أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر الميليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعده /‏‏ مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث، للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي، التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

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