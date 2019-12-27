قوات «الحزام» تطلق حملة أمنية في أبين

بسام عبدالسلام (عدن) أطلقت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين حملة أمنية شاملة لفرض هيبة الدولة، وترسيخ الاستقرار والسكينة العامة في عدد من مديريات المحافظة، جنوب البلاد.

وأشار نائب قائد قوات الحزام الأمني في أبين العقيد عبدالرحمن الشنيني إلى أن الحملة الأمنية تنطلق في مدينتي خنفر وزنجبار وسوف تنتقل إلى بقية المديريات الأخرى، وتهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار في كافة مناطق المحافظة، موضحاً أن الحملة الأمنية غير مسبوقة، وتأتي مواكبة للجهود الأمنية التي تشهدها العاصمة عدن ومحافظة لحج المجاورتان لأبين.

وأضاف أن الحملة الأمنية تسعى إلى تطبيع الأوضاع وإعادة السكينة إلى كافة مديريات المحافظة وتأمين المواطنين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن الخطة سترتكز على خطة انتشار أمني في مداخل ومخارج المديريات، إلى جانب استحداث نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة من أجل تعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وأشار العقيد الشنيني إلى أن الحملة ستعمل على ضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة التي تستغلها العناصر الإرهابية كوسائل لتنفيذ هجماتها، إلى جانب منع حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية وإجراءات أمنية أخرى تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار داخل محافظة أبين.

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