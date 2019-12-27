مصر تبحث تدريس مادة «احترام الآخر»

أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة) تستعد مصر لتدريس مادة تحمل عنوان: «احترام الآخر»، بعدما استجاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لطلب أحد الأطفال من أصحاب الهمم، على هامش احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم في مصر، في الأيام الماضية.

وتوقع مصدر برلماني مصري، تحدث لـ«الاتحاد»، أن يتم تشكيل لجنة تضم التربية والتعليم، وأخصائيين نفسيين، وممثلين من أصحاب الهمم، والبرلمان، برعاية الرئاسة المصرية، لوضع منهج علمي شامل لهذه المادة التي ستتحول من النظري إلى العملي، والعمل على نشرها، ليس فقط في المدارس، ولكن في وسائل الإعلام والمنشآت الإلكترونية.

ويختلف مصطلح «احترام الآخرين»، عن مصطلحات «الاهتمام والإعجاب»، وهى النقيض لكلمة «ازدراء».

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