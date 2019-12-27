كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العيداني": لا أزال مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي، أسعد العيداني، مساء الخميس، أنه لايزال مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال أسعد العيداني محافظ البصرة، في مقابلة مع تلفزيون دجلة الفضائية: "لا زلت إلى الآن مرشح الكتلة الأكثر عدداً، وأنا مقبول من كتلة سائرون، ومن مقتدى الصدر وكتل أخرى لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "أنا أستغرب من موقف الرئيس العراقي فهو لم يستقل رسمياً، ولم يكلف أي مرشح لتشكيل الحكومة، وغادر إلى محافظة السليمانية".

وأوضح أن كتلة البناء هي الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، وهي المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، وخلال اجتماعي أمس مع الرئيس صالح لم نتطرق إلى موضوع برنامج الحكومة الجديدة ولم نناقش الموضوع.