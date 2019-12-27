كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكرملين" يرفض أي تدخل خارجي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأقر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، بأن أنقرة لديها تأثير كبير على البلد الواقع في شمال أفريقيا، مشيراً إلى المذكرة التي وقعت بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر الماضي، لكنه انتقد خيار التدخل العسكري.
وكان بوتين وأردوغان قد أعربا في السابع من الشهر الجاري في محادثة هاتفية، عن استعدادهما للإسهام في الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا، وأبديا دعمهما لجهود الأمم المتحدة وألمانيا لإنهاء نزاع مسلح في هذا البلد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر المقبل، مما يزج بالصراع الدائر هناك في بؤرة خلافات إقليمية أوسع نطاقا.
ووقعت أنقرة اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق المتوسط.
وينهي الاتفاق المتعلق بالحدود البحرية عزلة تركيا في شرق المتوسط بالتزامن مع تكثيفها لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز مما أثار حفيظة اليونان وبعض دول الجوار الأخرى. ويحافظ الاتفاق العسكري على حليفتها الوحيدة في المنطقة وهي طرابلس المحاطة بقوات حفتر.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية: "نظرا لوجود دعوة (من ليبيا) في الوقت الراهن فإننا سنقبلها".