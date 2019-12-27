كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكرملين" يرفض أي تدخل خارجي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث بإسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الخميس، رفض أي تدخل خارجي في ليبيا، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيرد بالإيجاب على طلب الحكومة الليبية بالمساعدة العسكرية.

وقال "بيسكوف" للصحافة المحلية: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع في ليبيا لن يساهم في التسوية"، وأوضح أن موسكو سترحب بأي محاولة خارجية لمساعدة أطراف النزاع على التوصل لحل للأزمة، وذكر "روسيا ترحب بالجهود الدولية للتسوية".

وأقر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، بأن أنقرة لديها تأثير كبير على البلد الواقع في شمال أفريقيا، مشيراً إلى المذكرة التي وقعت بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر الماضي، لكنه انتقد خيار التدخل العسكري.

وكان بوتين وأردوغان قد أعربا في السابع من الشهر الجاري في محادثة هاتفية، عن استعدادهما للإسهام في الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا، وأبديا دعمهما لجهود الأمم المتحدة وألمانيا لإنهاء نزاع مسلح في هذا البلد.