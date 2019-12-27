فلسطين: لن نعطي إسرائيل فرصة فرض سياسة الأمر الواقع

أكدت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أنها لن تعطي إسرائيل فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "سنستمر بمساعينا مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه الانتخابات ترشحا وانتخابا".

وقال أبو ردينة، إن "مدينة القدس، بمقدساتها المسيحية والإسلامية، والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية، خيار وطني، لا مساومة عليه".

واعتبر أن "دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس، هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت الفلسطينية المقدسة لدى الشعب الفلسطيني، وتساوق خطير مع الاحتلال الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة على "موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، أنه لا انتخابات دون القدس، مهما كانت الضغوطات، والقدس لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون جزءاً من أي تفاهمات هدنة تمس القرار الوطني المستقل للوصول إلى وضع غامض لا يخدم مضمون الهوية الوطنية".