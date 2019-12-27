بعد ضجة كبيرة، أحدثها مصرع أربعيني في ظروف غامضة، شهر شتنبر الماضي، متأثرا بجروح، بعد سقوطه من سيارة إسعاف بتادلة، جرى توقيف شخصين من عناصر الوقاية المدنية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد شهدت المحكمة الابتدائية بتادلة، اليوم الخميس، تقديم عنصرين من مصالح الوقاية المدنية في حالة اعتقال، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهمة “القتل الخطأ”.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق، الذي فتحته النيابة العامة حول ظروف وفاة شخص في الأربعينات من عمره، كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية بتادلة، أفضى إلى الاشتباه في تورط عنصرين من الوقاية المدنية في القتل الخطأ.
وتعود تفاصيل القضية، حسب عائلة الهالك، لشهر شنتبر الماضي، حين اعتقل المعني بالأمر من داخل منزله من طرف 3 عناصر من الشرطة بقصبة تادلة، ليتم إخبارهم، بعد أسبوع من اعتقاله، بوفاته في قسم العناية المركزة.
وقالت أخت الهالك، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، إنها عاينت جثة الهالك في مستودع الأموات، حيث بدت عليها آثار جروح، وكدمات، وكسور على مستوى العنق لتقرر العائلة رفض استلام جثته إلى حين معرفة ظروف، وأسباب الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة معتقل إثر سقوطه من سيارة إسعاف..توقيف عنصرين من الوقاية المدنية وتوجيه تهمة لهما-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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