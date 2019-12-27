ليفربول يُمطر شباك مضيفه ليستر برباعية ويهرب بصدارة “بريمرليغ”

حقق نادي ليفربول مساء اليوم الخميس، فوزا عريضا على مضيفه ليستر سيتي، قوامه أربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى ليفربول الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “ووكرز”، وأدارها الحكم مايكل أوليفر، متقدما بهدف نظيف أحرزه البرازيلي روبيرتو فيرمينو بعد مرور 31 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح “الريدز” في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 71 في إضافة ثاني الأهداف عن طريق جيمس ميلنر من علامة الجزاء، قبل أن يعود فيرمينو 3 دقائق بعد ذلك ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بينما اختتم زميله الكسندر ارنولد الرباعية في الدقيقة 78.

ومكن هذا الانتصار المستحق، وهو السابع عشر لأبناء الألماني يورغن كلوب، مكنهم من تعزيز صدارتهم لجدول ترتيب “بريمرليغ” برصيد 52 نقطة، مع مباراة ناقصة، متقدما بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، الذي بات مهددا بفقدان وصافته حال نجاح ملاحقه مانشستر سيتي في الفوز على مضيفه وولفرهامتون غدا الجمعة.