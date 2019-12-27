ممرضة لكل 100 حالة مستعجلة” في مستشفى محمد 5 بطنجة..وأطر صحية تحتج على الخصاص”

انتقدت الأطر الصحية المنضوية تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للصحة” اليوم الخميس، الخصاص الذي يعاني منه قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، فضلا عن المشاكل التي تسبب فيها إغلاق قسم “جراحة الرجال” منذ سنتين.

وكشفت الأطر ذاتها خلال وقفة احتجاجية نظموها بقسم الأطفال، أن درجة الخصاص وصلت إلى حد تكفل ممرضة واحدة بأزيد من 100 حالة مستعجلة في كل 12 ساعة، ما يشكل تهديدا مباشرا للمرضى وإنهاكا للأطر الصحية.

وأضافت الأطر الصحية، أن قسم “جراحة الرجال” تم إغلاقه منذ سنتين، ولم يفتح لحدود هذه اللحظة، حيث تم تكديس مرضى قسم جراحة الرجال والنساء في وحدة واحدة في ظروف لا إنسانية.

وطالب المحتجون من إدارة المستشفى التدخل من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل التي بدأت تتفاقم كل يوم.