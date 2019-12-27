نجاح حافلات الرباط بعد أربعة أشهر من العمل.. تنقل 200 ألف شخص يوميا

بعد أربعة أشهر من انطلاق عملها، باتت حافلات الرباط الجديدة تنقل الآلاف من الركاب بشكل يومي.

وقال عبد الطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، إن حافلات «ألزا» الجديدة تنقل 200 ألف مسافر يوميا في مجال التجمع الحضري الرباط-سلا-تمارة.

وبدأت مجموعة «ألزا» الإسبانية عملها في العاصمة في شهر غشت الماضي، في كل من الرباط وسلا وتمارة، بالإضافة إلى الجماعات المحيطة بها، فيما حدد سعر التذكرة في 5 دراهم.

وحسب الشركة، فإن حافلات النقل الحضري الجديدة تنتمي إلى جيل حديث، وتتوفر على خدمة «الويفي» وعلى كاميرات مراقبة، فضلا عن ولوجيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستوفر 1500 منصب شغل تتوزع بين السائقين والمراقبين وموظفي الإدارة.