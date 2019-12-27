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واشنطن تطرح تتبع أغلب الطائرات المسيرة

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اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الخميس، استحداث قاعدة تنظيمية تسمح بتتبع عن بعد لأغلب الطائرات المسيرة التي تحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن المقترح سيتضمن التزام كل الطائرات المسيرة التي تعمل من داخل الولايات المتحدة بالقاعدة الجديدة خلال ثلاث سنوات.

وطلب الكونجرس من الإدارة في 2016 إصدار قواعد تنظيمية أو كتيب إرشادات بحلول يوليو 2018 للسماح للجمهور العام ولإدارة الطيران الاتحادية ولجهات إنفاذ القانون وآخرين بتتبع وتحديد للهوية عن بعد للطائرات المسيرة ومشغليها خلال قيامها بأي رحلة.

وتتسابق شركات لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

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