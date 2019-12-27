وئام وهاب: حسان دياب سياديّ اكثر مما هو سعد الحريري بكثير

شدد رئيس ​الحزب العربي الديمقراطي​ ​وئام وهاب​ أن الرئيس المكلف ب​تشكيل الحكومة​ ​حسان دياب​ غير ملوّث واكاديمي كما طالب الحراك، وهو لا يقبل تشكيل حكومة ​جبران باسيل​، وليس موظفا عند أحد، وهو لديه سيادية اكثر من ​سعد الحريري​، وغير خاضع لفريق ​8 آذار​ أكثر من سعد الحريري، مشددا على أن الحريري كان مطواعا أكثر من دياب بخمسين مرة.

واضاف في حديث تلفزيوني: "اذا كان الرجل آدمي ولا يملك زعران بالشارع يصبح لا جدوى؟"، مشيرا الى أن الوضع اخطر مما نتصور، وحركات الحريري بالشارع ستؤدي الى مزيد من الإنهيار، مشددا على أنه أي إنقاذ اليوم لن يكون بمعزل عن ​البنك الدولي​.

وقال: "الحريري شعر ان هناك جزءا من ​الادارة الاميركية​ متعاطفة مع دياب وشعر انه يلقى مقبولية بحال شكّل حكومة تقوم باجراءات وهو يعوض عن ذلك بتوتير الشارع، ليرسل بذلك رسائل الى ​الإدارة الأميركية​ و​السعودية​"، مشيرا الى أن الحريري "لا يملك الحلول إنما تعميق الازمة".