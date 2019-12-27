السيد: الشعب اللبناني "آدمي" ولا زال يتأمل أن تقدم السلطة شيئا ما

أكد النائب ​جميل السيد​ "انني أنا من القائلين من اول يوم انتخاب المجلس الجديد الذي اصبح عمره سنة ونصف أن المجلس يمثل الناس، ولو قام بدوره ولم يغطس بلعبة التسويات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، مشيراً الى أن "عملنا في ​مجلس النواب​ معالجة شؤون الناس".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح السيد "اننا نحن النواب نمثل الناس نكلف ​حكومة​ لتعالج الأوضاع المعيشية للناس وتحسنها من كل النواحي، ولكن مع الاسف بين التسويات التي تتم على سنوات والتراكمات، اوصلتنا الى مرحلة ان ​المجلس النيابي​ اصبح بحالة مشلولة وهو ولا مرة حاسب وزير ولا مرة نزع صفة عن وزير او حكومة، والتسويات كانت اقوى من كل شيء".

ولفت الى ان "هناك انعدام وزن من اشهر بالبلد وقبلها بالنزاعات السياسية، وبتقديري المشاكل الموجودة اكبر من الاشخاص الذين يديرون ​السلطة​، ودولة ​لبنان​ متوزعة فيها السلطة وكل ​طائفة​ تلتقط بقطعة من ها البلد".

واعتبر السيد ان "الناس لم يتجاوزوا الخطوط الحمر ب​الانتفاضة​ بل الناس سبت للبعض، وعبرت عن مطالبها"، لافتاً الى أن "​الشعب اللبناني​ "آدمي" ولا زال يتأمل ان تقدم السلطة شيئا ما".

وشدد على أن "نظامنا ليس برلماني، بل نظام محاصة طائفي ولا علاقة له بالديمقراطية ونحن لدينا الكثير من الفوضى".