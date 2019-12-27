الأمم المتحدة أعلنت مقتل أو إصابة 100 ألف مدني خلال عقد في أفغانستان

أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في ​أفغانستان​، تاداميشي ياماموتو، "أنّني أقرّ بحزن شديد أنّ عدد الضحايا في صفوف المدنيّين تجاوز مؤخّرًا 100 ألف (بين قتيل أو جريح) في السنوات العشر الماضية فقط، منذ بدأت بعثة ​الأمم المتحدة​ لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) تسجيل الضحايا المدنيّين بشكل مُنتظم".

وشدّد في بيان، على أنّ "الأمم المتحدة تحضّ المشاركين في جميع جهود السلام، بالتفكير بملايين الأفغان العاديّين، خصوصًا ضحايا النزاع الّذين يريدون فرصة للعيش بسلام، ليتمكّنوا من إعادة بناء حياتهم".

وجاء هذا الإعلان بينما تتواصل المحادثات بين "​حركة طالبان​" و​الولايات المتحدة الأميركية​، بهدف إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما ألغى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المفاوضات في أيلول الماضي، ردًّا على هجمات نفّذها المتمردون.