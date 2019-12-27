ترامب دعا روسيا وإيران سوريا إلى وقف قتل آلاف المدنيين في إدلب

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "​روسيا​ و​سوريا​ و​إيران​ تَقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف من المدنيين في ​محافظة إدلب​ الواقعة في شمال غرب سوريا".

وتوجّه إلى الدول المذكورة، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "لا تفعلوا ذلك. إنّ ​تركيا​ تعمل جاهدةً لوقف هذه المجزرة".

ومنذ نحو 10 أيام، كثّفت القوات السورية بدعم روسي قصفها في محافظة إدلب، حيث تحقّق قوات ​النظام السوري​ تقدّمًا مطردًا على الأرض، رغم وقف ​إطلاق النار​ في آب الماضي، ودعوات ​الأمم المتحدة​ إلى وقف التصعيد.

وكانت تركيا قد دعت في وقت سابق، إلى "إنهاء الهجمات على الفور"، بعد إرسال وفد إلى ​موسكو​ لمناقشة الأوضاع.