ترامب دعا روسيا وإيران سوريا إلى وقف قتل آلاف المدنيين في إدلب

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ "روسيا وسوريا وإيران تَقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف من المدنيين في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا".
وتوجّه إلى الدول المذكورة، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "لا تفعلوا ذلك. إنّ تركيا تعمل جاهدةً لوقف هذه المجزرة".
ومنذ نحو 10 أيام، كثّفت القوات السورية بدعم روسي قصفها في محافظة إدلب، حيث تحقّق قوات النظام السوري تقدّمًا مطردًا على الأرض، رغم وقف إطلاق النار في آب الماضي، ودعوات الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد.
وكانت تركيا قد دعت في وقت سابق، إلى "إنهاء الهجمات على الفور"، بعد إرسال وفد إلى موسكو لمناقشة الأوضاع.
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