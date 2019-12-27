لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إلى أنّ "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي".
وأوضح في بيان، أنّ "الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليميّة، خاصّة الوضع في ليبيا، حيث أكّد السيسي ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار ليبيا وأمنها، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية الّتي تمثّل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي".
وبيّن أنّ "من جانبه، أكّد كونتي سعي بلاده إلى حلّ الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، الّتي تمثّل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوّة وفاعليّة مؤسّساتها، حيث تم ّالتوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي أكد دعم الاستقرار في ليبيا ورفض التدخل بشؤونها وتفعيل إرادة الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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