شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. داوود أوغلو يهاجم أردوغان: قناة إسطنبول تمثل خطرًا على أمن تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لأحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركى ورئيس الوزراء تركيا الأسبق، يفضح مشروع الرئيس أردوغان، المسمى بقناة إسطنبول، مؤكدا أن قناة إسطنبول تمثل خطرًا استراتيجيًا على أمن تركي، حيث قال خلال الفيديو: في فترة رئاستي للوزراء، التقارير التي حصلت عليها فيما يخص مشروع قناة إسطنبول لم أطمئن لها .

وقال أحمد داوود أوغلو خلال الفيديو: تناولت خلال منصبى رئيسا للحكومة هذا مع الجهات المختصة مشروع قناة إسطنبول، فقد كانت لدي مخاوف حقيقية ، أما من الناحية الاستراتيجية ، فإن الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه جميعًا هو أن الجغرافيا الأصعب حماية من الناحية الاستراتيجية في تاريخ الإنسانية هي الجزر، وعند تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، فإن مركز سورايجي في مدينة إسطنبول على الجانب الأوروبي سيتحول إلى جزيرة مساحتها 25 أو 45 كم تقريبًا .

واستطرد رئيس وزراء تركيا الأسبق: في ذلك الحين طلبت من رئيس الأركان أن يجري دراسة حول كيفية حماية مثل هذه الجزيرة في حالات الطواريء، وهو يبحث هذا الأمر من ثلاثة أعوام ، والآن أحمل نفس المخاوف، فلابد من دراسة هذا المشروع بعيدًا عن الجدل والاستقطاب السياسي من الناحية التقنية ومن الناحية البيئية ، ولابد للمتخصصين والرأى العام أن يدرسوا هذا الموضوع ، لابد من تناول الأعباء التي قد تقع على تركيا أو المشاكل التي قد يتسبب فيها من الناحية الاستراتيجية بهدوء

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض سيزائي تمللي، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلي عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلي تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذي يحكمها في الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائي تمللي وبيرفين بولدان.