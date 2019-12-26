بينهم 5 لاعبين بالقسم الثاني.. عموتة يستدعي 24 لاعبا تحضيرا لنهائيات “الشان”

وجه الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى 24 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي مغلق، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين الكاميرون 2021.

وتدخل العناصر الوطنية تجمعا مغلقا في الفترة ما بين 30 دجنبر الجاري إلى غاية 3 يناير القادم، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

و شهدت القائمة التي استدعها عموتة تواجد 5 لاعبين ينتمون لأندية تنشط بالقسم الثاني للبطولة الاحترافية، مقابل 19 لاعبا بالقسم الأول.

وضمت اللائحة رباعي مولودية وجدة، جمال حركاس، وعبد ﷲ خفيفي، وعماد عطف ﷲ، واسماعيل خافي، وأربعة لاعبين من الجيش الملكي، وهم محمد باعيو، وعبد المنعم بوطويل، وعمر جريري، ثم عماد الرحولي.

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وشملت القائمة أيضا، ثلاثة لاعبين من الفتح الرباطي، محمد أمسيف، ورضا الجعدي، وأنس باش، وثنائي نهضة الزمامرة، ايوب بوشتة، وسعد اللمطي، ومن اتحاد طنجة هشام المجهد، وطارق أستاتي، ومن الدفاع الحسني الجديدي المهدي قرناص، وشعيب المفتول، ثم نبيل الجعدي من رجاء بني ملال، ولاعب يوسفية برشيد زكرياء فاتي.

أما بالنسبة للقسم الثاني، استدعى عموتة ثنائي الاتحاد الرياضي البيضاوي أسامة المليوي، ومروان زيلة، ومن شباب المحمدية فيصل حدادي، واسماعيل المترجي، بالإضافة للاعب الراسينغ البيضاوي أنس داو.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، ستنطلق أبريل القادم، علما أن المنتخب المحلي سيدخلها بهدف الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية، مطلع 2018.