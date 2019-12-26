لجنة التأديب تُوقف النقاش والإدريسي وتنزل عقوبات مالية على الأندية

أوقفت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، ابراهيم النقاش قائد فريق الوداد الرياضي مباراة واحدة بعد طرده في لقاء فريقه أمام الرجاء الرياضي، ومحمد الإدريسي لاعب رجاء بني ملال مباراتين نافذتين عقب طرده في مباراة ناديه مع حسنية أگادير.

وأصدرت اللجنة غرامات مالية في حق مجموعة من الأندية، بسبب استعمال جماهيرها الشهب الاصطناعية، ورمي أرضية الملاعب بالقنينات، ناهيك عن نيل لاعبيها الإنذارات.

وغرمت لجنة التأديب الوداد 57 ألف درهما، والرجاء 45 ألف، ثم حسنية أگادير مبلغ 47 ألف درهما، والمغرب التطواني 25 ألف درهما.

وتم تغريم أندية الجيش الملكي، والدفاع الحسني الجديدي، وأولمبيك آسفي مبلغ 20 ألف درهما لكل ناد، ثم الثلاثي نهضة بركان، ورجاء بني ملال، ويوسفية برشيد 2000 درهما لكل فريق.

أما بالنسبة للقسم الثاني، غرمت اللجنة المغرب الفاسي مبلغ 16500 درهما، والاتحاد الرياضي البيضاوي 1500 درهما، علما أن هذا الأخير أوقفت مرافقه عبد المنعم خافي لأربع مباريات نافذة بعد سبه الحكم المساعد الأول الذي قاد لقاء “الطاس” واتحاد سيدي قاسم.