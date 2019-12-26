“بريمرليغ”.. المان يونايتد يقسو على نيوكاسل برباعية

أكرم نادي مانشستر يونايتد وفادة ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم الخميس، برسم مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الضيف بهدف السبق بعد مرور 17 دقيقة على ضربة البداية بواسطة اللاعب ماتيو لونغستاف، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 7 دقائق حين عدل أنطوني مارسيال الكفة لفريقه.

وأضاف زميله ماسون غرينود الهدف الثاني للشياطين الحمر عند الدقيقة 36، ليعزز ماركوس راشفورد 5 دقائق بعد ذلك الحصة بهدف ثالث، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثة أهداف لواحد.

وعاد مارسيال مستهل الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 51 ليوقع هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن تعلن صافرة كيفين فريند عن نهاية اللقاء، بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وارتقى اليونايتد عقب هذا الانتصار إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل صاحب الرتبة العاشرة.