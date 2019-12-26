رئاسة الليكود: نتنياهو يتصدر بفارق كبير عن ساعر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، عند إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 11 مساءً، إلى حوالي 50 في المئة، وسط توقعات بأن تظهر النتائج تقدم بنيامين نتنياهو على غدعون ساعر، بفارق كبير نسبيًا.

وفيما شهدت الانتخابات جدل متصاعد بين أنصار مرشحيها الوحيدين نتنياهو وساعر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو عمل بجد على ألا تتجاوز نسبة دعم ساعر حاجز الـ20% لتثبيت زعامته على الحزب، وتجنب انقسامات داخلية قبيل انتخابات الكنيست المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وأظهر استطلاع عينات المصوتين من أنصار الليكود، أجراه معهد "دايركت بولس"، تقدم نتنياهو على ساعر بحيث حصل الأول على 71.52% من أصوات الناخبين، فيما اقتصر دعم ساعر على 28.48%، علما بأن الاستطلاع شمل عينة مكونة من 758 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 3.2%.

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ورغم حالة الهلع التي حاولت حملة نتنياهو بثها في ما يتعلق بانخفاض نسبة التصويت، إلا أن النسبة النهائية جاءت متقاربة لنسب التصويت التي سجلتها الانتخابات الداخلية التي أجريت في الماضي على زعامة الحزب، كما أن تقدم نتنياهو على ساعر كان متوقعًا، غير أن التساؤلات تمحورت حول الفارق الذي قد يسجله نتنياهو على غريمه في الحزب.

ودعا نتنياهو، منتسبي الليكود الذي يتزعمه منذ 2005، إلى الخروج من منازلهم والتصويت، وقال مخاطبا أنصاره: "إذا خرجتم للتصويت فسننتصر (..) لكن فقط إن لم تخرجوا للإدلاء بأصواتكم، فإن نسبة التصويت المنخفضة ستؤذينا". كما دعا نتنياهو في مقطع مصور بثه عبر حسابه على "تويتر"، منتسبي حزبه إلى تحدي الجو السيئ وارتداء المعاطف والتزود بالمظلات، والخروج للتصويت.

وتمثل الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود، أهمية كبيرة بالنسبة إلى نتنياهو، الذي يعتبر إعادة انتخابه على رأس الليكود بمثابة تجديد لثقة الحزب به، خاصة بعد اتهامه رسميا بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، وبينما يسعى جاهدا للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة، وتحقيق نتائج حاسمة للتمكن من تشكيل الحكومة والحصول على حصانة قضائية.

ووفقًا للمعطيات النهائية فإن نسبة التصويت وصلت مع إغلاق الصناديق إلى 49.3%، حيث مارس 57 ألفا و214 شخصًا، من أصل 116 ألفا و49 شخصًا من منتسبي الحزب، حق الاقتراع، في 106 مراكز انتخابية.