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شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوفاق الليبية تطلب رسمياً دعما عسكريا من تركيا والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
أردوغان والسراج
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس قوله، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري، ضد قوات الجيش الوطني.
وتخوض قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، منذ أبريل الماضي معركة لتحرير العاصمة طرابلس من ميليشيات مسلحة، متحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.
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