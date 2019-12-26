شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 162 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت وحدات مشتركة من الجيش وحرس السواحل والأمن الجزائري في عمليات مختلفة 162 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بالعديد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن عناصرها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وجانت صادرت من المهربين والبالغ عددهم 73 شخصًا، 7 مركبات رباعية الدفع، وشاحنة، و 80 مولدًا كهربائيًا، و 27 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، و 9 أكياس من خليط الذهب والحجارة، وأغراض أخرى.

وأضاف أن وحدات من حرس السواحل بمدن وهران وعين تموشنت ومستغانم وعين قزام وغرداية أوقفوا 89 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بينهم 72 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم وسط البحر، في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر من الجيش قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينتي البليدة وغليزان.