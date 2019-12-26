شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 162 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن عناصرها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وجانت صادرت من المهربين والبالغ عددهم 73 شخصًا، 7 مركبات رباعية الدفع، وشاحنة، و 80 مولدًا كهربائيًا، و 27 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، و 9 أكياس من خليط الذهب والحجارة، وأغراض أخرى.
وأضاف أن وحدات من حرس السواحل بمدن وهران وعين تموشنت ومستغانم وعين قزام وغرداية أوقفوا 89 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بينهم 72 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم وسط البحر، في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر من الجيش قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينتي البليدة وغليزان.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 162 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.