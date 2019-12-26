شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعتزم اللجوء للجنائية الدولية ضد بوليفيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الخميس، إنه سوف يلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب وجود شرطي مكثف خارج سفارة بلاده في بوليفيا، إذ لجأ إليها الكثير من وزراء مكسيكيين سابقين كلاجئين.

وأضاف أنه يريد أن تتوسط المحكمة في لاهاي وسط مزاعم بحدوث مضايقات لأفراد السفارة، وفقا لوسائل إعلامية.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إن سفارتها تحت "الحصار" ودعت حكومة بوليفيا للوفاء بالالتزامات الدولية وضمان تمتع البعثات الدبلوماسية بالحصانة.

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كما تم استدعاء مدير سفارة بوليفيا في المكسيك إلى وزارة الخارجية في مدينة مكسيكو للتباحث بشأن الوجود الشرطي المكثف.

وبعد إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي حكم البلاد فترة طويلة استقالته في نوفمبر، وفراره من البلاد، طلب عديد من وزرائه السابقين اللجوء بالسفارة المكسيكية في عاصمة بوليفيا لا باز.

وتبرر حكومة بوليفيا الجديدة وجود الانتشار الشرطي المكثف عند سفارة المكسيك بأنباء عن عزم محتجين يتسمون بالعنف لإخراج الوزراء السابقين من المبنى.