شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أمريكية حول ليبيا و«سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، إضافة إلى العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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