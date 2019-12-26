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محافظة بغداد تعلن اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات التربية الست

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اعلن محافظ بغداد محمد العطا، الخميس، عن اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات تربية بغداد الست.

وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر اطلاق حملة تعيينات جديدة ضمن ملاك مديريات التربية الست"، مبينا ان "حملة التعيينات الجديدة تأتي ضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لمديريات تربية بغداد الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، وكذلك الرصافة الاولى والثانية والثالثة)".

 

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واضاف ان "الحملة ستسهم في سد الشواغر في مدارس العاصمة للاختصاصات المختلفة".

 

وكانت محافظة بغداد قد انجزت إصدار الأوامر لتعيين ١٢٩٣٥ الف درجة وظيفية على ملاك مديريات تربية بغداد الست لجانبي الكرخ والرصافة ولجميع الوظائف الادارية والتدريسية.

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