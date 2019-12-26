جامعة الخوف بقطر وتونس تكذب أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: من القاهرة إلى كوالالمبور.. تنظيم الإخوان لا يزال يبحث عن موطئ قدم، الجيش الليبي: ضربات دقيقة على تمركزات للمليشيات قرب سرت، فصيل بالحركة الشعبية يدعو لتعليق المفاوضات مع الحكومة السودانية أسبوعين، "جامعة الخوف" بقطر.. تقرير بريطاني يفضح انتهاكات بحق أكاديميين أجانب، الجزائر تقرر تفعيل دورها في ملفي مالي وليبيا.

وتطالعون أيضا: الرئاسة التونسية مستهجنة تصريحات أردوغان: موقفنا محايد في ليبيا، انتشار أمني مكثف وقطع الإنترنت بإيران خشية "احتجاجات الخميس"، موسكو تجدد رفضها للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وقفة تضامنية في غزة مع الأسيرات بسجون الاحتلال الإسرائيلي، التحالف العربي يحيل نتائج عملية بصعدة لفريق تقييم الحوادث.

Advertisements

وفي الاقتصاد تجدون: هبوط "حاد" بنشاط المالحة البحرية التجارية لموانئ قطر، النفط يصعد بدعم أوبك واتفاق التجارة الأمريكي الصيني، الذهب يقفز لأعلى مستوى في شهرين مع ترقب الاتفاق التجاري.

وإلى المنوعات تقرأون: ً 150 دولارا.. غرامة شراء سجائر من الباعة الجائلين بفرنسا.

وعلى الصعيد الفني: فريد الأطرش في ذكراه.. "ملك العود" يغزو القلوب بألحانه وأحزانه

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا