حكومة السراج تطلب رسميا من تركيا تدخلا عسكريا في ليبيا

قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، إن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري.

وأفاد المسؤول، حسب وكالة رويترز، بأن الدعم التركي الذي طلبه السراج يشمل دعما جويا وبريا وبحريا لصد تقدمات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رفضه التدخلات الخارجية في ليبيا، معبراً عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطيرة التي يشهدها هذا البلد.

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واعتبر أن مثل هذه التدخلات لن تفضي سوى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، والذي يجب أن يكون ليبياً خالصاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في العاصمة طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات المدعومة من حكومة فايز السراج.





وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

والثلاثاء الماضي، طالبت تركيا مليشيات سورية مسلحة موالية لها برفع قوائم أسماء 200 مسلح، لنقلهم إلى ليبيا، حسب ما أفادت به قناة الميادين اللبنانية.