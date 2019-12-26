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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يرد على أردوغان.. وقول: ليس لدينا مرتزقة بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
رد الجيش السوداني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "ليس لدينا مرتزقة في ليبيا"، نافيا وجود أي منتسب لقوات سودانية على أراضي ليبيا. وأضاف أن توضيح مسألة وجود مرتزقة تخص ليبيا وليس بلدا آخر .
وكان أردوغان، قال، خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء، إن "هناك خمسة آلاف مقاتل سوداني وألفين من الروس يقاتلون في ليبيا"، وتساءل عن الصفة التي دخل بها هؤلاء إلى ليبيا، وأضاف ما عملهم هناك؟ وما ارتباطاتهم؟ .
اناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، كان قال في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم إنه لا توجد أي علاقة بين الجيش السوداني ومجموعات المرتزقة السودانيين في ليبيا.
وقال الحسن إن "الارتزاق ليس له بلد معين، وإنه أصبح مهنة، وإن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء"، داعيا الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها.
وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني أن توضيح هذه الأشياء يرجع إلى السلطات الليبية وليس لأي بلد آخر.
وشدد على أنه لا يوجد أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الأخير تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول، مؤكدا أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع.
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