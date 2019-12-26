أبي خليل: الجميع مدعون للمساهمة بتأمين بيئة حكومة انقاذية ندعمها جميعا

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ أن "اليوم البرلمان لديه عمل عليه ان يقوم به"، مشيراً الى أن " ​الحكومة​ المقبلة يجب ان تعكس تجها اقتصاديا معينا للخروج من الازمة".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أبي خليل أن "​الموازنة​ هي الاجازة التي يمنحها ​مجلس النواب​ للحوكومة بالصرف"، مشيراً الى أن "الحكومة يجب ان تأتي من رؤية اقتصادية، ورؤيتنا تحدثنا فيها كثيرا، وفصلناها وهي تختصر تحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج".

واعتبر ان "العهد أنتج ميثاقية وأمن واستقرار وقانون انتخابي وعكس التوازنات الحقيقية، وانتجنا سلطة وعدة مشاريع منها ​النفط والغاز​ التي قمنا فيه بنقلة نوعية، ورغم ذلك نعترف ونقول نحن نعم فشلنا باقتناعهم بأن ياتوا معنا الى سياسية اقتصادية جديدة و​محاربة الفساد​، وقلنا اننا دخلنا بالتفاهمات والتفاهم لم ينتج على قدر ما كنا نريد بتغيير السياسية الاقتصادية و​مكافحة الفساد​".

وشدد أبي خليل على أن "انقاذ البلد يحتاج مشاركة الجميع والجميع مدعو للمساهمة لتامين بيئة حكومة انقاذية ندعمها جميعا".