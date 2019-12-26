جبق: ميزانية عام 2020 ستتضمن 5 مليارات ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان

لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، إلى أنّ "السقف المالي الّذي كان مخصَّصًا لـ"الجامعة الأميركية" مع "مركز سرطان الأطفال في لبنان- سانت جود" كان بحدود 7 مليارات ليرة لبنانية ونصف المليار، ورأيت الحاجة لدعم أطفال لبنان الّذين يعانون من مرض السرطان".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّني استدعيت رئيس المركز، وقلنا إنّنا سنقوم بزيادة موازنة 5 مليارات فقط للمركز، ليصبح 12 ميارًا هو السقف المالي للجامعة"، مؤكّدًا أنّ "ميزانية عام 2020 ستتضمّن 5 مليارات ليرة لمركز سرطان الأطفال"، مشدّدًا على أنّ "المركز يعني لنا، وسنرى كيف يمكننا تأمين مساعدات أكثر لتأمين حاجات الأطفال اللبانيين".
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