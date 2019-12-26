جبق: ميزانية عام 2020 ستتضمن 5 مليارات ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان

لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​جميل جبق​، إلى أنّ "السقف المالي الّذي كان مخصَّصًا لـ"الجامعة الأميركية" مع "​مركز سرطان الأطفال​ في ​لبنان​- سانت جود" كان بحدود 7 مليارات ليرة لبنانية ونصف المليار، ورأيت الحاجة لدعم أطفال لبنان الّذين يعانون من مرض ​السرطان​".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّني استدعيت رئيس المركز، وقلنا إنّنا سنقوم بزيادة موازنة 5 مليارات فقط للمركز، ليصبح 12 ميارًا هو السقف المالي للجامعة"، مؤكّدًا أنّ "ميزانية عام 2020 ستتضمّن 5 مليارات ليرة لمركز سرطان الأطفال"، مشدّدًا على أنّ "المركز يعني لنا، وسنرى كيف يمكننا تأمين مساعدات أكثر لتأمين حاجات الأطفال اللبانيين".