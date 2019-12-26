عطالله: يجب التعامل مع موضوع تحويل الثروات للخارج بشفافية

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​ أن "الجواب من حاكم ​مصرف لبنان​ عند سؤاله عن الاموال التي تم تحويلها للخارج كان أنه يريد اجراء تحقيق لمعرفة اذا تم تحويل اموال، وهذا أمر غير مقبول".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عطالله أن "بعض الاختصاصيين يؤكدون بالارقام الاموال التي تم تحويلها، التي تفاوتت لحدود عشرة مليارات ​دولار​"، مشيراً الى أنه "نحن لدينا مسؤولية أمام الشعب ويجب ان نتعامل مع الموضوع بشفافية والكل يتذكر انه منذ 3 سنوات كان هناك طرح جدي بتغيير حاكم مصرف لبنان، الا أن كل القوى وقفوا ضد التغيير عندمنا طرحناه، ولم يوافق احد وما حصل حصر موفدين من الجهات وطرحوا ان اي تغيير بهذا الموقع سيؤدي الى اهتزازا الثقة".

وأشار الى أن "الموقف الطبيعي بالنسبة لنا بعد علامات الاستفهام الكبيرة اعتقد انه يجب التوجه الى هذا الاتجاه"، لافتاً الى أن "كل الجهات كانوا مجمعين على ضرورة بقاء ​رياض سلامة​ حاكما لمصرف لبنان وخوفي أن ال​سياسة​ التي كانت منتهجة تتماهى مع ضرب بنية ​الاقتصاد اللبناني​".