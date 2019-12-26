شرطة بلدية حارة صيدا تعثر على مبلغ ضائع من المال

اضاع احد المواطنين في بلدة ​حارة صيدا​ بعد ظهر اليوم من طريق الخطأ، مبلغا كبيرا من ​المال​ قدره ثلاثة آلاف ​دولار​ اميركي ومليون وثمانمئة الف ليرة لبنانية، سقط منه عرضا اثناء نزوله من سيارته.

وعندما وصل الى المنزل ظن ان الكيس الذي يحوي المبلغ ما زال في السيارة، فهم مسرعا اليها واذ بالكيس مفقود، فبحث عنه تحت السيارة وفي القرب منها وحولها فلم يجده، فبادر الى الاتصال بمعاون مفوض وحدة ​الشرطة​ في ​بلدية حارة صيدا​ فابلغه بالأمر وبدوره اتصل معاون مفوض الشرطة برئيس ​البلدية​ ​سميح الزين​، الذي كلف نائبه حسن السيد صالح بمتابعة الموضوع.

وبعد مسح للمكان استمر لاكثر من ثلاث ساعات، بواسطة الكشف الحسي وكاميرات المراقبة، عثرت الشرطة على الكيس الذي يحوي المال، بعيدا عن مكان سقوطه بالقرب من السيارة، وتبين لها ان ​السيول​ الناجمة عن ​الامطار​ الغزيرة دفعته بعيدا الى مجرى مياه عندى منحدر الطريق.

وقد شكر المواطن الذي استعاد ماله الجهود الكبيرة التي بذلتها شرطة البلدية، والتي برهنت عن حرفيتها في المتابعة الدقيقة للكشف عن مكان الكيس المفقود في العتمة وبين العشب.

وثمن لسرعة التحرك التي تمت وفق تعليمات رئيس البلدية واشراف نائبه.