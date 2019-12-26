درغام و طرابلسي رحّبا بقرار لجنة المال إلغاء المادة 26 من قانون الموازنة

رحّب عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان ​أسعد درغام​ و​إدغار طرابلسي​، بقرار لجنة المال و​الموازنة​ النيابية "القاضي بإلغاء المادة 26 من مشروع قانون موازنة 2020". وأكّدا في بيان مشترك ، أنّ "إلغاء المادة 26 المتعلّقة بدمج دور المعلمين والمعلمات اليوم، خلال اجتماع ل​لجنة المال والموازنة​، ينعكس ارتياحًا على المناطق ويساهم في إبراز أهميّة دور المعلمين والمعلمات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، ويعزّز دورها الأساسي في التدريب والتطوير المهني لكفايات المدراء والإداريّين والمعلّمين وغيرهم من العاملين في القطاع التربوي في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي".

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