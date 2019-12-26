الشيخ جبري التقى السفير الجزائري: لتوحيد جهود الأمة لمواجهة التحديات

التقى الأمين العام لـ"حركة الأمة" الشيخ ​عبد الله جبري​، سفير ​الجزائر​ عبد الكريم ركايبي، في مقر السفارة في ​بيروت​، حيث قدّم التهئنة للشعب الجزائري بانتخاب ​عبد المجيد تبون​ رئيسًا للجمهورية. كما قدّم التعازي برحيل رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق ​أحمد قايد صالح​.

ولفت بيان للحركة، إلى أنّ "اللقاء تطرّق إلى عرض التطورات الّتي يشهدها الوطن العربي، وكان تأكيد أنّ ​فلسطين​ تبقى هي بوصلة الأمة العربية والإسلامية"، مشدّدين على "ضرورة توحيد كلّ الجهود والطاقات من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الّتي تواجهها الأمة في هذه الظروف المصيريّة".