الشيخ جبري التقى السفير الجزائري: لتوحيد جهود الأمة لمواجهة التحديات

التقى الأمين العام لـ"حركة الأمة" الشيخ عبد الله جبري، سفير الجزائر عبد الكريم ركايبي، في مقر السفارة في بيروت، حيث قدّم التهئنة للشعب الجزائري بانتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية. كما قدّم التعازي برحيل رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.
ولفت بيان للحركة، إلى أنّ "اللقاء تطرّق إلى عرض التطورات الّتي يشهدها الوطن العربي، وكان تأكيد أنّ فلسطين تبقى هي بوصلة الأمة العربية والإسلامية"، مشدّدين على "ضرورة توحيد كلّ الجهود والطاقات من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الّتي تواجهها الأمة في هذه الظروف المصيريّة".
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