شهيب تابع مع لجنة الطوارىء اتخاذ خطوات عملية لاستمرار المدارس الخاصة

عقدت لجنة الطوارىء في ​المدارس الخاصة​ اجتماعا برئاسة وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​ ومستشار الوزير ​أنور ضو​ و​ممثلين​ عن ​نقابة المعلمين​ واتحاد اصحاب ​المؤسسات التربوية​ الخاصة واتحادات لجان الأهل ، ناقش فيه المجتمعون أوضاع المدارس الخاصة في ظل ​الأزمة​ الإقتصادية - الإجتماعية التي تعصف بالبلد ، وركزوا على المواضيع الآتية :

1 – التأكيد على اهمية استمرار المدارس الخاصة في تأدية رسالتها التعليمية ، وعلى ضرورة التضامن بين أركان العائلة التربوية الثلاثة لتمكينها من الإستمرار ، بحيث يقوم كل منهم بواجبه تحت عنوان التضحية والتعاون بما ينعكس إيجابا على مصلحة طلاب ​لبنان​ .

2 – دعوة المؤسسات الضامنة المدنية : ​الضمان​ الإجتماعي ، ​تعاونية موظفي الدولة​ ، ​جمعية المصارف​ ، صندوقي تعاضد ​القضاة​ وأساتذة ​الجامعة اللبنانية​ ، ​أوجيرو​ و​طيران الشرق الأوسط​ وغيرهم ، إلى إجتماع يعقد في الوزارة في مطلع العام المقبل للإتفاق مع هذه المؤسسات على تسريع دفع المنح التعليمية للمدارس الخاصة وتسليمها مباشرة إلى المدارس ، بما يسهل عليها دفع رواتب المعلمين .