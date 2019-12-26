شهيب تابع مع لجنة الطوارىء اتخاذ خطوات عملية لاستمرار المدارس الخاصة

عقدت لجنة الطوارىء في المدارس الخاصة اجتماعا برئاسة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو وممثلين عن نقابة المعلمين واتحاد اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل ، ناقش فيه المجتمعون أوضاع المدارس الخاصة في ظل الأزمة الإقتصادية - الإجتماعية التي تعصف بالبلد ، وركزوا على المواضيع الآتية :
1 – التأكيد على اهمية استمرار المدارس الخاصة في تأدية رسالتها التعليمية ، وعلى ضرورة التضامن بين أركان العائلة التربوية الثلاثة لتمكينها من الإستمرار ، بحيث يقوم كل منهم بواجبه تحت عنوان التضحية والتعاون بما ينعكس إيجابا على مصلحة طلاب لبنان .
2 – دعوة المؤسسات الضامنة المدنية : الضمان الإجتماعي ، تعاونية موظفي الدولة ، جمعية المصارف ، صندوقي تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ، أوجيرو وطيران الشرق الأوسط وغيرهم ، إلى إجتماع يعقد في الوزارة في مطلع العام المقبل للإتفاق مع هذه المؤسسات على تسريع دفع المنح التعليمية للمدارس الخاصة وتسليمها مباشرة إلى المدارس ، بما يسهل عليها دفع رواتب المعلمين .
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