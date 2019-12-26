تويني: على القضاء إتخاذ الخطوات الحاسمة للتحقيق في تهريب الثروات الى الخارج

أكد الوزير السابق ​نقولا تويني​ أنه "لم تعد أنظار اللبنانيين شاخصة الإ على النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ لإتخاذ القرار الجريء وإحالة طلب واضح لهيئة التحقيق الخاصة بغية بيان صحة ​الأخبار​ المتداولة عن تحويل مبالغ هائلة من الدولارات إلى الخارج منذ اندلاع الحراك في ١٧ تشرين الاول".

وفي تصريح له، أوضح تويني أن "المرحلة الراهنة تستوجب من ​القضاء اللبناني​ إتخاذ الخطوات المصيرية الحاسمة لتحديد مدى صحة الأخبار المتداولة عن تهريب الثروات إلى الخارج والأهم من ذلك إلى بيان مصادر هذه الثروات وما إذا كانت مشروعة أم ناتجة عن فساد طال ​المال​ العام".

ولتفا الى أن "الزمن الذي نعيشه لم يعد زمن المواقف الرمادية بل هو زمن مواقف الرجال الذين يغيرون مسار الأحداث بقراراتهم وشجاعاتهم وليس الرئيس عويدات بغريب عن هذه الصفات وهو سيكون دون شك عند حسن ظن اللبنانيين الثلثين على مصير وطنهم به والكل سيكون داعما له في اي قرار جريء سيتخذه في هذا الإطار".

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