فرق طوارئ وورش بلدية صيدا رفعت أضرار العاصفة من المدينة

واكب رئيس ​بلدية صيدا​ بالتكليف إبراهيم البساط، تداعيات العاصفة الّتي تضرب المدينة مع الفرق البلدية ولجنة الطوارئ، وأعطى توجيهاته للبقاء بحالة جهوزيّة للتدخّل ومد يد المساعدة للمواطنين.

وواصلت فرق طوارئ وورش بلدية صيدا، بالتعاون مع قيادة شرطة البلدية وفوج الإطفاء، رفع أضرار العاصفة الّتي اشتدّت عصر اليوم، على شكل زوبعة مخلّفة أضرارًا في الممتلكات وواجهات بعض المنازل والمكاتب على الكورنيش البحري.

كما قامت هذه الفرق برفع بعض الأشجار الّتي اقتلعتها العاصفة في عدد من أحياء المدينة، كما قدّمت المساعدة لمواطنين اقتلعت العاصفة عوارض وخيم حديديّة عائدة لهم، وعملت على إزالة أضرارها من بعض الطرق والممتلكات. كذلك، سيّرت فرق البلدية دورياتها على مدار الساعة وعمِلت على رفع مخلفات الأنواء البحريّة من المسلك الغربي قبالة الحمام العسكري سابقًا، كما كثّفت إجراءات الصيانة على أقنية تصريف مياه الشتاء.