سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "بعد كلامه الخطير عقب جلسة المال والموازنة، ألا يجدر بحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ أن يدعو هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة تبييض الأموال، الّتي يرأسها هو، إلى اجتماع استثنائي كي تمارس صلاحيّاتها وتتقصّى عن كلّ التحويلات الّتي أجراها حيتان المال على حساب صغار المودعين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: ألا يجدر بسلامة أن يدعو هيئة التحقيق الخاصة لاجتماع كي تتقصى عن تحويلات حيتان المال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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