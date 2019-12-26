انتحار اثنين من طالبي اللجوء في اليونان









اسماء السيد - اثينا: ذكرت منظمة خيرية الخميس ان اثنين من طالبي اللجوء كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.

واعلنت منظمة "منتدى اللاجئين" في اليونان العثور على الرجلين وهما افغاني عمره نحو 32 عاما، وعراقي (30 عاما)، ميتين في قرية موريس القريبة من الحدود مع مقدونيا الشمالية.

وأضافت المنظمة "وصلتنا أنباء سيئة من موريس .. فقد اقدم شابين على الانتحار أمس واليوم".

وقالت انهما كانا يعيشان في فندق يسكنه بين 350 و400 لاجئ في موريس.

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وعثر على الأفغاني الأربعاء مشنوقاً قرب جسر ليس بعيدا عن الفندق، بينما عُثر على العراقي مشنوقا في احد ممرات الفندق.

وتقول السلطات اليونانية ان اكثر من 40 الف مهاجر ولاجئ يعيشون غالبا في ظروف صعبة للغاية في مخيمات في العديد من الجزر اليونانية.

وتعاني اليونان من ازمة المهاجرين التي بدأت في 2015 عندما تدفق عشرات الالاف في قوارب متهالكة من تركيا المجاورة.

ولفتت منظمة اطباء بلا حدود إلى معاناة الأطفال في مخيمات اللجوء اليونانية وعبرت عن مخاوفها من مخاطر اقدام بعض المهاجرين على الانتحار.