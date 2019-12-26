شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: أردوغان يسعى لتكرار سيناريو تخريب سوريا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتواجد في ليبيا من خلال تكرار سيناريو سوريا، حيث يسعى الرئيس التركى للحصول على مكاسب التواجد في مخطط الانفتاح على تونس والجزائر، ومحاولة تحييد بعض دول البحر المتوسط والتهديد بكونه عضوا في حلف الناتو .

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تركيا تسعى الى المناورة والتلاعب لضرب المسارات الآخري الهادفة الى استقرار ليبيا ، مشيرا إلى أن أردوغان يسعى إلى الاتفاف على اتفاق الصخيرات وضرب مسار برلين السياسي ، مضيفا ستعمل تركيا على توظيف كل أوراق الضغط لبناء مواقف انطلاقا من المنطقة المغاربية وهو أمر يجب التحسب لتداعياته جيدًا حال ارسال قوات تركية للعمل على الأرض فى ليبيا وحسم المواجهة للسراج وتحويل ليبيا لساحة مواجهة جديدة ولن تصطدم بالموقف الأمريكي وستتم تسويات مصلحية، مشيرا إلى أن القمة المقبلة في 5 يناير بين قبرص ومصر واليونان وفرنسا عليها دور في تحديد ورصد الإجراءات التركية ووضع استراتجية للتعامل مع هذا التدخل السافر .

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وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تركيا تتحرك بقوة وبصورة سريعة وبتنسيق عال المستوي وعبر استراتيجية عاجلة وهو ما يتطلب تنسيقًا عربيًا ودوليًا بصورة كبيرة مع العمل علي طرح المسار السياسي المقرر وتفعيله بقوة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض سيزائي تمللي، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلي عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلي تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذي يحكمها في الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائي تمللي وبيرفين بولدان.